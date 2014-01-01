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119 121 0064_патрубок системы охлаждения!\ Audi 80, VW Golf/Jetta/Passat 80> артикул 1191210064 MEYLE в Алматы

1191210064 MEYLE 119 121 0064_патрубок системы охлаждения!\ Audi 80, VW Golf/Jetta/Passat 80>
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1191210064
Наименование 119 121 0064_патрубок системы охлаждения!\ Audi 80, VW Golf/Jetta/Passat 80>
Длина [мм] 300
Материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Проводка охлаждения от двигателя к водяному насосу
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без зажимов

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 119 121 0064_патрубок системы охлаждения!\ Audi 80, VW Golf/Jetta/Passat 80> производителя MEYLE с артикулом 1191210064 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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