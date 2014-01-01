|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1191210029
|Наименование
|119 121 0029_патрубок радиатора!\ VW Golf 1.8/1.6D/TD 83>
|Материал
|EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
|Проводка охлаждения
|от масляного радиатора к водопроводной трубе
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без зажимов
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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