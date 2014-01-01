|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1160607179
|Наименование
|116 060 7179_тяга стабилизатора переднего!\ BMW E46 2WD 98>
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Стойка
|Соединительная штанга
|Длина [мм]
|269
|Размер резьбы 1
|M10x1,5
|Размер резьбы 2
|M10x1,5
|рекомендуется попарная замена
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 116 060 7179_тяга стабилизатора переднего!\ BMW E46 2WD 98> производителя MEYLE с артикулом 1160607179 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита