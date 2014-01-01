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116 060 7179_тяга стабилизатора переднего!\ BMW E46 2WD 98> артикул 1160607179 MEYLE в Алматы

1160607179 MEYLE 116 060 7179_тяга стабилизатора переднего!\ BMW E46 2WD 98>
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1160607179
Наименование 116 060 7179_тяга стабилизатора переднего!\ BMW E46 2WD 98>
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Стойка Соединительная штанга
Длина [мм] 269
Размер резьбы 1 M10x1,5
Размер резьбы 2 M10x1,5
рекомендуется попарная замена

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 116 060 7179_тяга стабилизатора переднего!\ BMW E46 2WD 98> производителя MEYLE с артикулом 1160607179 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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