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116 060 1001/S_тяга стабилизатора переднего! D20\ VW Passat all 88-96 артикул 1160601001S MEYLE в Алматы

1160601001S MEYLE 116 060 1001/S_тяга стабилизатора переднего! D20\ VW Passat all 88-96
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1160601001S
Наименование 116 060 1001/S_тяга стабилизатора переднего! D20\ VW Passat all 88-96
Сторона установки передний мост справа, передний мост слева
Стойка Соединительная штанга
Длина [мм] 78
Размер резьбы 1 M10x1,5
Внутренний диаметр 20
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Количественная единица комплект
рекомендуется попарная замена

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 116 060 1001/S_тяга стабилизатора переднего! D20\ VW Passat all 88-96 производителя MEYLE с артикулом 1160601001S в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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