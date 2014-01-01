|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1160601001S
|Наименование
|116 060 1001/S_тяга стабилизатора переднего! D20\ VW Passat all 88-96
|Сторона установки
|передний мост справа, передний мост слева
|Стойка
|Соединительная штанга
|Длина [мм]
|78
|Размер резьбы 1
|M10x1,5
|Внутренний диаметр
|20
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Количественная единица
|комплект
|рекомендуется попарная замена
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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