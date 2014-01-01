|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1160600035
|Наименование
|Тяга / стойка, стабилизатор
|Сторона установки
|Задний мост справа, Задний мост слева
|Стойка
|Соединительная штанга
|Длина [мм]
|63
|Внутренний диаметр 1(мм)
|10
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|10
|Материал
|полимерный материал
|рекомендуется попарная замена
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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