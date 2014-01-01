|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1160600024HD
|Наименование
|Тяга / стойка, стабилизатор
|Сторона установки
|передний мост справа, передний мост слева
|Стойка
|Соединительная штанга
|Длина [мм]
|260
|Размер резьбы 1
|M12X1,5
|Размер резьбы 2
|M12X1.5
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с местом под ключ
|Усиленное оснащение
|рекомендуется попарная замена
|с экологическим знаком качества
|Климатически нейтральный
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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