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Тяга / стойка, стабилизатор артикул 1160600024HD MEYLE в Алматы

1160600024HD MEYLE Тяга / стойка, стабилизатор
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1160600024HD
Наименование Тяга / стойка, стабилизатор
Сторона установки передний мост справа, передний мост слева
Стойка Соединительная штанга
Длина [мм] 260
Размер резьбы 1 M12X1,5
Размер резьбы 2 M12X1.5
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с местом под ключ
Усиленное оснащение
рекомендуется попарная замена
с экологическим знаком качества Климатически нейтральный

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга / стойка, стабилизатор производителя MEYLE с артикулом 1160600024HD в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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