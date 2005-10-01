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Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса артикул 1160508228HD MEYLE в Алматы

1160508228HD MEYLE Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1160508228HD
Наименование Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
Сторона установки передний мост справа, передний мост слева, снизу, спереди
Тип рычага Поперечный рычаг
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с резиновым подшипником
Материал алюминий
Длина [мм] 365
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
заменяется только попарно
Усиленное оснащение
с экологическим знаком качества Климатически нейтральный

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 2005.10 - 2007.05

Если хотите купить Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса производителя MEYLE с артикулом 1160508228HD в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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