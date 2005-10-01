|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1160508228HD
|Наименование
|Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
|Сторона установки
|передний мост справа, передний мост слева, снизу, спереди
|Тип рычага
|Поперечный рычаг
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с резиновым подшипником
|Материал
|алюминий
|Длина [мм]
|365
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|заменяется только попарно
|Усиленное оснащение
|с экологическим знаком качества
|Климатически нейтральный
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
2.0 TDI
2005.10 - 2007.05
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