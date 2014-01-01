|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1160508200HD
|Наименование
|Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
|Сторона установки
|снизу, передний мост слева
|Тип рычага
|Поперечный рычаг
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с резиновым подшипником
|Материал
|сталь
|Длина [мм]
|392
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|заменяется только попарно
|Усиленное оснащение
|с экологическим знаком качества
|Климатически нейтральный
|парные номера артикулов
|116 050 8201/HD
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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