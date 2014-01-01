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Тяга / стойка, подвеска колеса артикул 1160500059 MEYLE в Алматы

1160500059 MEYLE Тяга / стойка, подвеска колеса
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1160500059
Наименование Тяга / стойка, подвеска колеса
Сторона установки сверху, Задний мост слева, сзади
Стойка Направляющая штанга
Длина [мм] 360
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с резиновым подшипником
Материал алюминий
рекомендуется попарная замена
парные номера артикулов 116 050 0060

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга / стойка, подвеска колеса производителя MEYLE с артикулом 1160500059 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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