|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1160500059
|Наименование
|Тяга / стойка, подвеска колеса
|Сторона установки
|сверху, Задний мост слева, сзади
|Стойка
|Направляющая штанга
|Длина [мм]
|360
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с резиновым подшипником
|Материал
|алюминий
|рекомендуется попарная замена
|парные номера артикулов
|116 050 0060
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Тяга / стойка, подвеска колеса производителя MEYLE с артикулом 1160500059 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита