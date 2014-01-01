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Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса артикул 1160500026 MEYLE в Алматы

1160500026 MEYLE Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1160500026
Наименование Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
Сторона установки снизу, передний мост справа
Тип рычага Поперечный рычаг
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с резиновым подшипником
Материал сталь
Размер конуса [мм] 19
Длина [мм] 385
Оснащение / оборудование для автомобилей с усиленным рулевым механизмом
рекомендуется попарная замена
парные номера артикулов 116 050 0025

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса производителя MEYLE с артикулом 1160500026 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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