|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1160500017
|Наименование
|Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
|Сторона установки
|передний мост справа, передний мост слева, сверху
|Тип рычага
|Поперечный рычаг
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|c шарниром независимой подвески / поворотным рычагом, с резиновым подшипником
|Материал
|алюминий
|рекомендуется попарная замена
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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