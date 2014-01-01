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Осевой шарнир, рулевая тяга артикул 1160308263 MEYLE в Алматы

1160308263 MEYLE Осевой шарнир, рулевая тяга
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1160308263
Наименование Осевой шарнир, рулевая тяга
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Длина [мм] 357
Размер резьбы 1 M14x1,5
Размер резьбы 2 M14x1,5
Оснащение / оборудование для автомобилей с усиленным рулевым механизмом
ограничение производителя ZF
рекомендуется попарная замена

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Осевой шарнир, рулевая тяга производителя MEYLE с артикулом 1160308263 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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