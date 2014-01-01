|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1160307181
|Наименование
|Осевой шарнир, рулевая тяга
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Длина [мм]
|381
|Размер резьбы 1
|M22x1,5
|Размер резьбы 2
|M14x1,5
|Оснащение / оборудование
|для автомобилей без усиленного рулевого механизма
|рекомендуется попарная замена
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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