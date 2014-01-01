|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1160307160
|Наименование
|Поперечная рулевая тяга
|Сторона установки
|передний мост справа
|Размер резьбы 1
|M12x1,5
|Размер резьбы 2
|M14x1,5
|Оснащение / оборудование
|для автомобилей с усиленным рулевым механизмом
|ограничение производителя
|TRW
|рекомендуется попарная замена
|парные номера артикулов
|116 030 7158
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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