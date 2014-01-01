Размер резьбы 1 M12x1,5 Размер резьбы 2 M18x1,5 рекомендуется попарная замена парные номера артикулов 116 020 8206

Запчасть наконечник рулевой VAG A100 A6 45к правый 18мм 1160208207 представлена по производителю MEYLE с артикулом 1160208207. У данной детали есть аналоги с номерами: 1160208207 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой VAG A100 A6 45к правый 18мм 1160208207 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя MEYLE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.