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Наконечник рулевой VAG A100 A6 45к левый 18мм 1160208206 артикул 1160208206 MEYLE в Алматы

1160208206 MEYLE Наконечник рулевой VAG A100 A6 45к левый 18мм 1160208206
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1160208206
Наименование Наконечник рулевой VAG A100 A6 45к левый 18мм 1160208206
Сторона установки передний мост слева
Длина [мм] 75
Размер резьбы 1 M12x1,5
Размер резьбы 2 M18x1,5
рекомендуется попарная замена
парные номера артикулов 116 020 8207

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник рулевой VAG A100 A6 45к левый 18мм 1160208206 производителя MEYLE с артикулом 1160208206 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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