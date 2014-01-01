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116 020 7149_наконечник рулевой левый!\ Audi 100/A6/V8 83-97 артикул 1160207149 MEYLE в Алматы

1160207149 MEYLE 116 020 7149_наконечник рулевой левый!\ Audi 100/A6/V8 83-97
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1160207149
Наименование 116 020 7149_наконечник рулевой левый!\ Audi 100/A6/V8 83-97
Сторона установки передний мост слева
Длина [мм] 75
Размер резьбы 1 M12x1,5
Размер резьбы 2 M16x1,5
рекомендуется попарная замена
парные номера артикулов 116 020 7150

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 116 020 7149_наконечник рулевой левый!\ Audi 100/A6/V8 83-97 производителя MEYLE с артикулом 1160207149 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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