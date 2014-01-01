|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1160207149
|Наименование
|116 020 7149_наконечник рулевой левый!\ Audi 100/A6/V8 83-97
|Сторона установки
|передний мост слева
|Длина [мм]
|75
|Размер резьбы 1
|M12x1,5
|Размер резьбы 2
|M16x1,5
|рекомендуется попарная замена
|парные номера артикулов
|116 020 7150
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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