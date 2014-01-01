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116 020 7139_наконечник рулевой левый!\ VW Passat 88-96/Golf/Jetta 84-99 артикул 1160207139 MEYLE в Алматы

1160207139 MEYLE 116 020 7139_наконечник рулевой левый!\ VW Passat 88-96/Golf/Jetta 84-99
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1160207139
Наименование 116 020 7139_наконечник рулевой левый!\ VW Passat 88-96/Golf/Jetta 84-99
Сторона установки передний мост слева
Длина [мм] 75
Размер резьбы 1 M12x1,5
Размер резьбы 2 M14x1,5
рекомендуется попарная замена
парные номера артикулов 116 020 7106

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 116 020 7139_наконечник рулевой левый!\ VW Passat 88-96/Golf/Jetta 84-99 производителя MEYLE с артикулом 1160207139 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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