|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1160207106
|Наименование
|116 020 7106_наконечник рулевой правый!\ VW Passat 88-97/Golf/Vento 84-99
|Сторона установки
|передний мост справа
|Длина [мм]
|75
|Размер резьбы 1
|M12x1,5
|Размер резьбы 2
|M14x1,5
|рекомендуется попарная замена
|парные номера артикулов
|116 020 7139
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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