|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1160203916
|Наименование
|116 020 3916_наконечник рулевой!\ VW Passat 81-88, Audi 80 81-96
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Длина [мм]
|74
|Размер резьбы 1
|M10x1
|Размер резьбы 2
|M14x1,5
|рекомендуется попарная замена
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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