|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1160107193HD
|Наименование
|Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
|Сторона установки
|снизу, передний мост слева, передний мост справа
|Размер резьбы
|M16x1,5
|Длина [мм]
|40
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Усиленное оснащение
|рекомендуется попарная замена
|с экологическим знаком качества
|Климатически нейтральный
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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