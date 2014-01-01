|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1160107184
|Наименование
|Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
|Сторона установки
|снизу, передний мост слева, передний мост справа
|Размер резьбы
|M12x1,5
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|рекомендуется попарная замена
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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