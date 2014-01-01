|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1160107175
|Наименование
|116 010 7175_опора шаровая левая!\ Audi 80 91-96
|Сторона установки
|снизу, передний мост слева
|Размер конуса [мм]
|19
|Длина [мм]
|48
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Оснащение / оборудование
|для автомобилей с усиленным рулевым механизмом
|рекомендуется попарная замена
|парные номера артикулов
|116 010 7177
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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