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Шарнир независимой подвески / поворотного рычага артикул 1160100012HD MEYLE в Алматы

1160100012HD MEYLE Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1160100012HD
Наименование Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Сторона установки снизу, передний мост справа, передний мост слева
Размер резьбы M14x1,5
Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2 80 mm
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Усиленное оснащение
рекомендуется попарная замена
с экологическим знаком качества Климатически нейтральный

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шарнир независимой подвески / поворотного рычага производителя MEYLE с артикулом 1160100012HD в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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