|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1143220001
|Наименование
|114 322 0001_фильтр масляный!\ Audi A8 3.7/4.2 96>,VW Passat/Golf/VR6/5 2.3-2.9 92>
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PORSCHE
CAYENNE
3.6
2010.06 - Выпускается
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
3.6
2007.02 - 2010.09
VW
PHAETON (3D)
3.6 V6 4motion
2002.04 - Выпускается
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
3.6 V6 FSI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7P5)
3.6 V6 FSI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.6 V6 FSI
2010.01 - Выпускается
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