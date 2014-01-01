|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1130120001
|Наименование
|113 012 0001_помпа!\ Audi 80/100/A6,VW Passat/Golf 1.3-1.9TDi 81-02
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с прокладкой
|Тип корпуса
|без корпуса
|для диаметра вала [мм]
|30
|Новая деталь без залога
|Номер рекомендуемого специального инструмента
|999 990 0002
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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