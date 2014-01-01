|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1123210025
|Наименование
|112 321 0025_фильтр воздушный!\ SsangYong Rexton 2.7XDi/2.7TD 06>
|Ширина [мм]
|190,5
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
|Высота [мм]
|38
|Длина [мм]
|334
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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