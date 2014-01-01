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Воздушный фильтр артикул 1123210005 MEYLE в Алматы

1123210005 MEYLE Воздушный фильтр
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1123210005
Наименование Воздушный фильтр
Наружный диаметр [мм] 152
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Высота [мм] 184,5
Внутренний диаметр 89

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Воздушный фильтр производителя MEYLE с артикулом 1123210005 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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