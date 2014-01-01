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Фильтр, воздух во внутренном пространстве артикул 1123200015S MEYLE в Алматы

1123200015S MEYLE Фильтр, воздух во внутренном пространстве
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1123200015S
Наименование Фильтр, воздух во внутренном пространстве
Ширина [мм] 99
Исполнение фильтра Фильтр активированного угля, Фильтр-патрон, с запах поглощающим действием
Высота [мм] 30
Длина [мм] 297
Количественная единица Комплект

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр, воздух во внутренном пространстве производителя MEYLE с артикулом 1123200015S в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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