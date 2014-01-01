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Фильтр, воздух во внутренном пространстве артикул 1123190001 MEYLE в Алматы

1123190001 MEYLE Фильтр, воздух во внутренном пространстве
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1123190001
Наименование Фильтр, воздух во внутренном пространстве
Ширина [мм] 205
Исполнение фильтра Частичный фильтр, Фильтр-патрон, Салонный фильтр тонкой очистки
Высота [мм] 25
Длина [мм] 280

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр, воздух во внутренном пространстве производителя MEYLE с артикулом 1123190001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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