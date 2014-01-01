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Топливный фильтр артикул 11163230000 MEYLE в Алматы

11163230000 MEYLE Топливный фильтр
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 11163230000
Наименование Топливный фильтр
Наружный диаметр [мм] 77,5
Диаметр 1 [мм] 14,5
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Высота [мм] 65,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Топливный фильтр производителя MEYLE с артикулом 11163230000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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