|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|11163230000
|Наименование
|Топливный фильтр
|Наружный диаметр [мм]
|77,5
|Диаметр 1 [мм]
|14,5
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с прокладкой
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
|Высота [мм]
|65,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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