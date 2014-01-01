|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|11160207529
|Наименование
|Наконечник поперечной рулевой тяги
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Длина [мм]
|119
|Размер резьбы 1
|M12x1,25
|Размер резьбы 2
|M16x1,5
|рекомендуется попарная замена
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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