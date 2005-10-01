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100 611 0042_шланг торм. пер.!\ Audi A4/A6, VW Passat 1.6-1.9TDi 94> артикул 1006110042 MEYLE в Алматы

1006110042 MEYLE 100 611 0042_шланг торм. пер.!\ Audi A4/A6, VW Passat 1.6-1.9TDi 94>
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1006110042
Наименование 100 611 0042_шланг торм. пер.!\ Audi A4/A6, VW Passat 1.6-1.9TDi 94>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 320
Внутренняя резьба 1(мм) M10x1
Внутренняя резьба 2(мм) M10x1
необходимое количество 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 2005.10 - 2007.05

Если хотите купить 100 611 0042_шланг торм. пер.!\ Audi A4/A6, VW Passat 1.6-1.9TDi 94> производителя MEYLE с артикулом 1006110042 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Моторное масло
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Популярные

Популярные

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