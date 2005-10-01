|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1006110042
|Наименование
|100 611 0042_шланг торм. пер.!\ Audi A4/A6, VW Passat 1.6-1.9TDi 94>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|320
|Внутренняя резьба 1(мм)
|M10x1
|Внутренняя резьба 2(мм)
|M10x1
|необходимое количество
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
2.0 TDI
2005.10 - 2007.05
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