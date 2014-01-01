|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1006110021
|Наименование
|100 611 0021_шланг торм.пер.!\ Audi A6 1.8-2.5TDi 95-97 L=292
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|293
|Внутренняя резьба 1(мм)
|M10x1
|Внутренняя резьба 2(мм)
|M10x1
|необходимое количество
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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