|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1006110006
|Наименование
|100 611 0006_шланг торм! пер.\ Audi 80-100, VW Golf/Passat 1.0-2.2 80> L=335
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|340
|Внутренняя резьба [мм]
|M10x1
|Наружная резьба [мм]
|M10x1
|необходимое количество
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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