|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1006100024HD
|Наименование
|100 610 0024/HD_сайлентблок рычага нижн.задн.!\ Audi Q7 06>
|Сторона установки
|передний мост справа, передний мост слева, снизу, сзади
|Высота [мм]
|60
|Внутренний диаметр
|14
|Наружный диаметр [мм]
|72
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без кронштейна
|заменяется только попарно
|Усиленное оснащение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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