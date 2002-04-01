|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1006100018HD
|Наименование
|100 610 0018/HD_сайлентблок нижнего заднего рычага!\ Audi A6/A7/S6 all 10>
|Сторона установки
|сзади, снизу, передний мост слева, передний мост справа
|Высота [мм]
|80
|Внутренний диаметр
|12
|Наружный диаметр [мм]
|75
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без кронштейна
|заменяется только попарно
|Усиленное оснащение
|с экологическим знаком качества
|Климатически нейтральный
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
PHAETON (3D)
3.0 V6 TDI 4motion
2002.04 - Выпускается
VW
PHAETON (3D)
3.0 V6 TDI 4motion
2002.04 - Выпускается
VW
PHAETON (3D)
3.0 V6 TDI 4motion
2002.04 - Выпускается
VW
PHAETON (3D)
3.6 V6 4motion
2002.04 - Выпускается
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