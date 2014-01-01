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100 598 0101_к-кт подшипника ступ. зад.!\ VW Golf/Passat <99/Polo<01 артикул 1005980101 MEYLE в Алматы

1005980101 MEYLE 100 598 0101_к-кт подшипника ступ. зад.!\ VW Golf/Passat <99/Polo<01
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1005980101
Наименование 100 598 0101_к-кт подшипника ступ. зад.!\ VW Golf/Passat <99/Polo<01
Сторона установки Задняя ось двусторонне
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами
Внутренний диаметр 1(мм) 29
Внутренний диаметр 2 (мм) 17,5
Наружный диаметр 1 [мм] 50
Наружный диаметр 2 [мм] 40
Высота 1 [мм] 15
Высота 2 [мм] 14,73
Конструкция подшипника конический роликовый подшивник

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 598 0101_к-кт подшипника ступ. зад.!\ VW Golf/Passat <99/Polo<01 производителя MEYLE с артикулом 1005980101 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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