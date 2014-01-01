|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1005980101
|Наименование
|100 598 0101_к-кт подшипника ступ. зад.!\ VW Golf/Passat <99/Polo<01
|Сторона установки
|Задняя ось двусторонне
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с дополнительными материалами
|Внутренний диаметр 1(мм)
|29
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|17,5
|Наружный диаметр 1 [мм]
|50
|Наружный диаметр 2 [мм]
|40
|Высота 1 [мм]
|15
|Высота 2 [мм]
|14,73
|Конструкция подшипника
|конический роликовый подшивник
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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