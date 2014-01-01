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Комплект подшипника ступицы колеса артикул 1005980002 MEYLE в Алматы

1005980002 MEYLE Комплект подшипника ступицы колеса
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1005980002
Наименование Комплект подшипника ступицы колеса
Сторона установки Задняя ось двусторонне
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами
Внутренний диаметр 1(мм) 29
Внутренний диаметр 2 (мм) 19
Наружный диаметр 1 [мм] 50
Наружный диаметр 2 [мм] 45
Высота 1 [мм] 14,73
Высота 2 [мм] 17
Конструкция подшипника конический роликовый подшивник

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект подшипника ступицы колеса производителя MEYLE с артикулом 1005980002 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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