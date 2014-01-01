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Тормозной шланг артикул 1005250017S MEYLE в Алматы

1005250017S MEYLE Тормозной шланг
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1005250017S
Наименование Тормозной шланг
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 430
Внутренняя резьба [мм] M10x1
Техника присоединения Banjo fitting
необходимое количество 2
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с полым болтом

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозной шланг производителя MEYLE с артикулом 1005250017S в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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