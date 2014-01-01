|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1005130006
|Наименование
|100 513 0006_пыльник амортизатора заднего!\ Audi A3, VW Golf 4/Bora 98>
|Сторона установки
|Задний мост
|Высота [мм]
|160
|необходимое количество
|2
|рекомендуется попарная замена
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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