|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1005120005
|Наименование
|100 512 0005_опора амортизатора заднего!\ Audi 100/200/A6 all <97
|Сторона установки
|Задний мост
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без шарикового подшипника
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|Подшипник качения не требуется
|необходимое количество
|2
|рекомендуется попарная замена
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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