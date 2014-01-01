|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1005110005
|Наименование
|100 511 0005_сайлентблок зад. балки!\ Audi 100/A6 2.0-2.5D 91>
|Сторона установки
|Задний мост слева, Задний мост справа
|Высота [мм]
|57
|Внутренний диаметр
|14
|Наружный диаметр [мм]
|62
|рекомендуется попарная замена
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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