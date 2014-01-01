|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1005050017
|Наименование
|100 505 0017_сайлентблок рычага задней подвески верхнего наружный!\ Audi 80/A4 all 91-01
|Сторона установки
|внешний, сверху, Задний мост справа, Задний мост слева
|Высота [мм]
|55
|Внутренний диаметр
|12
|Наружный диаметр [мм]
|38
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без кронштейна
|рекомендуется попарная замена
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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