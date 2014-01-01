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100 501 0007_сайлентблок зад. балки!\ Audi 80 1.6-1.9TD/TDi 91-96 артикул 1005010007 MEYLE в Алматы

1005010007 MEYLE 100 501 0007_сайлентблок зад. балки!\ Audi 80 1.6-1.9TD/TDi 91-96
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1005010007
Наименование 100 501 0007_сайлентблок зад. балки!\ Audi 80 1.6-1.9TD/TDi 91-96
Сторона установки Задний мост слева, Задний мост справа
Высота [мм] 90
Внутренний диаметр 12
Наружный диаметр [мм] 57
рекомендуется попарная замена

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 501 0007_сайлентблок зад. балки!\ Audi 80 1.6-1.9TD/TDi 91-96 производителя MEYLE с артикулом 1005010007 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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