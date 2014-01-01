|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1005010003
|Наименование
|100 501 0003_сайлентблок зад.балки!\ VW Golf, Seat Toledo 91-98
|Сторона установки
|Задний мост слева, Задний мост справа
|Высота [мм]
|90
|Внутренний диаметр
|12
|Наружный диаметр [мм]
|56
|Количественная единица
|Штука
|рекомендуется попарная замена
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 100 501 0003_сайлентблок зад.балки!\ VW Golf, Seat Toledo 91-98 производителя MEYLE с артикулом 1005010003 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита