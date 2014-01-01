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Комплект подшипника ступицы колеса артикул 1004980219 MEYLE в Алматы

1004980219 MEYLE Комплект подшипника ступицы колеса
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004980219
Наименование Комплект подшипника ступицы колеса
Сторона установки передняя ось, двусторонне
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами
Внутренний диаметр 45
Наружный диаметр [мм] 80
Высота [мм] 45
Конструкция подшипника Шарикоподшипник

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект подшипника ступицы колеса производителя MEYLE с артикулом 1004980219 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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