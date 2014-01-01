|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004980219
|Наименование
|Комплект подшипника ступицы колеса
|Сторона установки
|передняя ось, двусторонне
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с дополнительными материалами
|Внутренний диаметр
|45
|Наружный диаметр [мм]
|80
|Высота [мм]
|45
|Конструкция подшипника
|Шарикоподшипник
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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