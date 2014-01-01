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100 498 0203_ШРУС внутренний к-кт!\ Audi A3/ VW Golf V/JettaIII/Passat/Touran 1.6-2.0 03-10 артикул 1004980203 MEYLE в Алматы

1004980203 MEYLE 100 498 0203_ШРУС внутренний к-кт!\ Audi A3/ VW Golf V/JettaIII/Passat/Touran 1.6-2.0 03-10
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004980203
Наименование 100 498 0203_ШРУС внутренний к-кт!\ Audi A3/ VW Golf V/JettaIII/Passat/Touran 1.6-2.0 03-10
Сторона установки со стороны коробки передач
Тип соединения / сочленения Шарнир
Приводной вал без кольца ABS
Длина [мм] 153,5
Внешнее зацепление со стороны дифференциала 26
Внутреннее зубчатое соединение со стороны дифференциала 32
Поверхность с порошковым покрытием

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100 498 0203_ШРУС внутренний к-кт!\ Audi A3/ VW Golf V/JettaIII/Passat/Touran 1.6-2.0 03-10 производителя MEYLE с артикулом 1004980203 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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