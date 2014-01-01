|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004980203
|Наименование
|100 498 0203_ШРУС внутренний к-кт!\ Audi A3/ VW Golf V/JettaIII/Passat/Touran 1.6-2.0 03-10
|Сторона установки
|со стороны коробки передач
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир
|Приводной вал
|без кольца ABS
|Длина [мм]
|153,5
|Внешнее зацепление со стороны дифференциала
|26
|Внутреннее зубчатое соединение со стороны дифференциала
|32
|Поверхность
|с порошковым покрытием
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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