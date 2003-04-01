|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004980198
|Наименование
|100 498 0198_ШРУС наружный к-кт!\ VW Crafter/T5 2.0i/1.9-2.5TDi 03>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|38
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|27
|Диаметр прокладки [мм]
|63
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Приводной вал
|без кольца ABS
|Длина [мм]
|168
|Наружный диаметр [мм]
|100,5
|Поверхность
|с порошковым покрытием
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
2.0 TDI
2003.04 - 2015.08
VW
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
2.0 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
2.0 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
2.0 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE,
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE,
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE,
2.0 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE,
2.0 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE,
2.0 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)
2.0 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)
2.0 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)
2.0 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
2.0 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
2.0 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
2.0 TDI
2003.04 - Выпускается
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