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100 498 0198_ШРУС наружный к-кт!\ VW Crafter/T5 2.0i/1.9-2.5TDi 03> артикул 1004980198 MEYLE в Алматы

1004980198 MEYLE 100 498 0198_ШРУС наружный к-кт!\ VW Crafter/T5 2.0i/1.9-2.5TDi 03>
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004980198
Наименование 100 498 0198_ШРУС наружный к-кт!\ VW Crafter/T5 2.0i/1.9-2.5TDi 03>
Сторона установки со стороны колеса
Внешнее зацепление со стороны колеса 38
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 27
Диаметр прокладки [мм] 63
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Приводной вал без кольца ABS
Длина [мм] 168
Наружный диаметр [мм] 100,5
Поверхность с порошковым покрытием

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 2003.04 - 2015.08
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 2003.04 - Выпускается
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 2003.04 - Выпускается
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 2.0 TDI 2003.04 - Выпускается
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VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 2.0 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 2003.04 - Выпускается
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VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 2003.04 - Выпускается
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VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 2003.04 - Выпускается
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Если хотите купить 100 498 0198_ШРУС наружный к-кт!\ VW Crafter/T5 2.0i/1.9-2.5TDi 03> производителя MEYLE с артикулом 1004980198 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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