|Производитель / Поставщик
|MEYLE
|№ Производителя
|1004980193
|Наименование
|100 498 0193_ШРУС наружный!\ VW Golf/Passat 1.4-3.2i/1.9TDi/2.0TDi 03>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|36
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|27
|Диаметр прокладки [мм]
|59,5
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Приводной вал
|без кольца ABS
|Длина [мм]
|106
|Наружный диаметр [мм]
|97,5
|Поверхность
|с порошковым покрытием
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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