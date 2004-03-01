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100 498 0193_ШРУС наружный!\ VW Golf/Passat 1.4-3.2i/1.9TDi/2.0TDi 03> артикул 1004980193 MEYLE в Алматы

1004980193 MEYLE 100 498 0193_ШРУС наружный!\ VW Golf/Passat 1.4-3.2i/1.9TDi/2.0TDi 03>
Производитель / Поставщик MEYLE
№ Производителя 1004980193
Наименование 100 498 0193_ШРУС наружный!\ VW Golf/Passat 1.4-3.2i/1.9TDi/2.0TDi 03>
Сторона установки со стороны колеса
Внешнее зацепление со стороны колеса 36
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 27
Диаметр прокладки [мм] 59,5
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Приводной вал без кольца ABS
Длина [мм] 106
Наружный диаметр [мм] 97,5
Поверхность с порошковым покрытием

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 2005.10 - 2013.02
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 2004.03 - Выпускается
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 2006.03 - Выпускается
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V 2006.03 - Выпускается
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI 2006.03 - Выпускается
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 2005.01 - Выпускается
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI 2005.01 - Выпускается
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 2005.01 - Выпускается
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 2005.01 - Выпускается
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI 2003.10 - 2009.02
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI 2003.10 - 2009.02
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion 2003.10 - 2009.02
VW GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion 2003.10 - 2009.02
VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI 2008.10 - 2013.11
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi 2008.10 - 2013.11
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI 2009.07 - Выпускается
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI 2009.07 - Выпускается
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 2009.07 - Выпускается
VW JETTA III (1K2) 1.6 TDI 2005.08 - 2010.10
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 2005.08 - 2010.10
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 2005.08 - 2010.10
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V 2005.08 - 2010.10
VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI 2005.08 - 2010.10
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 2005.03 - Выпускается
VW PASSAT (3C2) 2.0 TFSI 2005.03 - Выпускается
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 2005.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TFSI 2005.08 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 1.4 TSI 4motion 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 2.0 TFSI 4motion 2007.09 - Выпускается
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 2003.02 - 2010.05

Если хотите купить 100 498 0193_ШРУС наружный!\ VW Golf/Passat 1.4-3.2i/1.9TDi/2.0TDi 03> производителя MEYLE с артикулом 1004980193 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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